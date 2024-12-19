هارتي محمد رحيم تتحدث عن والدها في حفل تكريمه

كتب- مروان الطيب:

تحدثت هارتي محمد رحيم، عن والدها الملحن الراحل على هامش حفل تكريمه الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، بدار الأوبرا المصرية وسط مشاركة عدد كبير من نجوم الوسط الغنائي.

ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لهارتي محمد رحيم، وتحدثت عن والدها الراحل، ودعمه لها طوال حياتها، وكونه قدوة.

وعن علاقتها بوالدها الراحل محمد رحيم قالت هارتي: "بابي كان دايمًا جانبي في كل حاجة بصراحة مسابنيش في أي نقطة في حياتي، حتى الحاجات الشخصية كان معايا فيها، لو على النصايح بس وجوده هو كقدوة في حياتي بحس إن أنا بصراحة مش محتاجة حد تاني، وهو وجوده في حياتي أصلا نعمة".

وكانت هارتي ودعت والدها الملحن محمد رحيم، برسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، حيث نشرت صورة رفقة والدها من فترة الطفولة وكتبت: "يا أول حب في حياتي، ربنا يرحمك يا أحلى ملاك".

كما نشرت مقطع فيديو له من الاحتفال بعيد ميلاده وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين وعلقت: "أنت الجمال كله وكل حاجة حلوة يا بابا، يا أطيب وأحن قلب وأعظم فنان جيلك، بحبك وفخورة إني شبهك وحتة منك، أنا وماس موجودين عشان نكمل تاريخك، بابايا وروحي ونور عيني والروح اللي بعيش ليها أنت وماما، أنت أجمل إنسان اتخلق".

واستكملت: "أنا هعيش بيك طول حياتي وأوعدك اني هخليك فخور بيا يا بابا، أنا حتة منك وهفضل على طول عمري حتة منك يا ملاك، ومهما اتكلموا عنك مش هيقدروا يوصفوك، أنت الحب، أنت الأمان، أنت الدفا وحنان قلوب البشرية، أنا حاسة بيك معايا في كل لحظة، يا قمر منور حياتي يا بابا، بحبك بحبك بحبك يا حبي وقلبي".

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محمد رحيم، ملحن ومغني مصري، درس في كلية التربية الموسيقية، كانت بداية مسيرته الفنية عندما تعرف على الفنان حميد الشاعري في ندوة بالكلية وذهب معه للأستوديو، بحضور الفنان عمرو دياب، ليطلق معه أولى أغنياته بعنوان "وغلاوتك"، لتحقق الأغنية نجاحًا كبيرًا، ويلفت الأنظار لموهبته الكبيرة في التلحين.

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