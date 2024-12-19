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نقل هيثم شاكر المستشفى وتعرضه لأزمة صحية

12:20 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

هيثم شاكر

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اعتذر الفنان هيثم شاكر عن مشاركته في حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، وذلك قبل بدء الحفل بساعات، نتيجة تعرضه فجأةً لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وبدأ الحفل في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء في دار الأوبرا، ويقام تحت رعاية جمعية المؤلفين والملحنين بالتعاون مع وزارة الثقافة.

ويشارك في الحفل الفنانة لطيفة، وشذى، ومحمد رمضان، وسوما، وايهاب توفيق.

وأصيب الوسط الفني بحالة من الحزن على رحيل الموسيقار محمد رحيم عن عالمنا في شهر نوفمبر الماضي عن عمر ناهز 45 عامًا.

وكانت أخر أعمال هيثم شاكر الفنية أغنية جديدة طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، تحمل عنوان "يوم ما تفارق".

حفل تكريم الراحل محمد رحيم محمد رحيم هيثم شاكر دار الأوبرا وزارة الثقافة
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