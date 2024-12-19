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أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "قمر ونزل على الأرض"

12:13 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المطربة أنغام
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    أنغام بفستان فضي
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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة أنغام الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت أنغام، صورًا لها مرتدية فستان فضي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا عمري على جمالك"، "جمالك غير الكل"، "أحلى واحدة بالكون"، "ملكة جمال الفن"، "أنغام القمر"، "قمر ونزل على الأرض".

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A post shared by Angham (@anghamofficial)

ومن المقرر أن تحيي المطربة أنغام حفلًا غنائيًا على مسرح مهرجان الشيخ زايد في مدينة أبوظبي يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن حفلات رأس السنة 2025.

انستجرام أنغام أنغام مرتدية فستان فضي المطربة أنغام
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