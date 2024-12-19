أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "قمر ونزل على الأرض"

عمرو مصطفى وأيمن بهجت قمر.. توافد نجوم الفن على حفل تكريم الملحن الراحل

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة أنغام الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت أنغام، صورًا لها مرتدية فستان فضي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا عمري على جمالك"، "جمالك غير الكل"، "أحلى واحدة بالكون"، "ملكة جمال الفن"، "أنغام القمر"، "قمر ونزل على الأرض".

View this post on Instagram A post shared by Angham (@anghamofficial)

ومن المقرر أن تحيي المطربة أنغام حفلًا غنائيًا على مسرح مهرجان الشيخ زايد في مدينة أبوظبي يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن حفلات رأس السنة 2025.