أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "قمر ونزل على الأرض"
12:13 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
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كتب - معتز عباس:
خطفت المطربة أنغام الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت أنغام، صورًا لها مرتدية فستان فضي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".
وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا عمري على جمالك"، "جمالك غير الكل"، "أحلى واحدة بالكون"، "ملكة جمال الفن"، "أنغام القمر"، "قمر ونزل على الأرض".
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ومن المقرر أن تحيي المطربة أنغام حفلًا غنائيًا على مسرح مهرجان الشيخ زايد في مدينة أبوظبي يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن حفلات رأس السنة 2025.
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