حمادة هلال يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "يا ريت أهالينا ماربونا"

كتب - معتز عباس:

طرح المطرب حمادة هلال، مساء اليوم الأربعاء، أحدث أغنية فيديو كليب بعنوان "ياريت أهالينا ماربونا"، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

ونشر هلال مقطع فيديو من الفيديو كليب عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "بنتحط في مواقف كتير بنبقى عايزين نقول ياريت أهالينا ماربونا.. اسمعوها دلوقتي على جميع منصات الموسيقى".

أغنية "ياريت أهالينا ماربونا"، كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد قماح وتوزيع عمرو الخضري، وميكس وماستر هاني محروس.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

ياريت أهالينا ما ربونا

ياريتهم كانوا حتى سابونا

في قلوبنا لو حتة قسوة

أهو نأذي بيها اللي أذونا

ربونا بـ لاء عيب ما يصحش

سابونا في عالم متوحش

وبقول بأمانة وعن نفسي

جربت أتحمل ما ارتحتش

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شارك حمادة هلال في مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

وينافس الفنان حمادة هلال بالجزء الخامس من مسلسل "المداح"، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025، بطولة هبة مجدي، خالد الصاوي، جوري بكر، فتحى عبدالوهاب، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، بالإضافة إلى كل من محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.

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