هنا الزاهد تروج لـ مسرحية "الباشا" استعدادًا لعرضها في موسم الرياض

كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة هنا الزاهد لمسرحيتها الجديدة التي تحمل عنوان "الباشا"، بطولة النجم كريم عبدالعزيز، استعدادًا لعرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، والمقرر إقامتها من يوم 25 ديسمبر حتى 1 يناير المقبل.

ونشرت هنا، بوستر المسرحية عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مسرحية "الباشا"، بموسم الرياض من 25 ديسمبر ل ١ يناير، يارب تعجبكم".

وسبق وروج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لمسرحية "الباشا"، ونشر الملصق الدعائي الخاص بها عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "لا تفوتون حضور المسرحية الكوميدية الباشا من بطولة النجم العربي الكبير كريم عبدالعزيز، والفنانة هنا الزاهد ومجموعة من النجوم".

ويواصل تركي آل الشيخ الترويج للعديد من الفعاليات ما بين الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية، والتي تشهد حضور جماهيري ضخم من مختلف أنحاء الوطن العربي، وسط مشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين والمشاهير من حول العالم.

View this post on Instagram A post shared by Hannah El-Zahed (@hannahelzahed)

اقرأ أيضًا:

دونا إمام مع عمرو أديب ونيللي كريم تقابل تامر حسني..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

طرح الملصقات الدعائية لمسلسل "موضوع عائلي 3" استعدادًا لعرضه على "شاهد"

أيتن عامر عن "الهنا اللي أنا فيه": "أبطال الفيلم دمهم خفيف ومنورين"

"أصيب بمرض خطير ورسم خريطة لمقبرته".. محمود سعد يكشف تفاصيل جديدة عن وفاة نبيل الحلفاوي

لليوم الثاني.. نبيل الحلفاوي يتصدر "التريند" وسط رسائل جمهوره ومحبيه

إيهاب توفيق ضيف "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON" في هذا الموعد