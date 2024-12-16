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سمية الخشاب تكشف عن مواصفات الرجل المثالي بالنسبة لها

11:27 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

سمية الخشاب

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كتب- مروان الطيب:

أثارت الفنانة سمية الخشاب، جدلًا بعدد من تصريحاتها خلال تواصلها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "X".

ووجه لها أحد المتابعين سؤالا عن مواصفات الرجل المثالي بالنسبة لها، وردت سمية: "الراجل اللي واثق في نفسه ومبيسمعش للستات، وبيحط بيرفيوم عدل ومثقف، وأكيد نفس مستواي المادي أو أكتر".

وتصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند تطبيق "X" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد حديثها عن عدة موضوعات بطريقة مثيرة للجدل منها الارتباط ورأيها في الشهادات الجامعية، وأن الحساب البنكي هو الأساس وليست التقدير العلمي والأدبي.

وتشارك الفنانة سمية الخشاب ببطولة فيلم "أوراق التاروت" وسط نخبة من النجوم، منهم: الفنانة رانيا يوسف والفنانة مي سليم، الفنان عبدالعزيز مخيون، الفنان محمد عز، الفنان علاء مرسي، تأليف معتز المفتي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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الرجل المثالي سمية الخشاب الشهادات الجامعية
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