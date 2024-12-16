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تامر هجرس يكشف لـ"مصراوي" خضوع زوجته لعملية خطيرة

11:07 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

تامر هجرس

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كتبت- بسمة ثروت:
كشف الفنان تامر هجرس خضوع زوجته ميرال لعملية جراحية بالقلب مؤخراً.
وقال في تصريح خاص لـ"مصراوي": "خضعت زوجتي ميرال منذ أسبوع لعملية جراحية بالقلب في إسبانيا، وذلك بسبب سرعة فظيعة في ضربات القلب ناتجة عن عيب خلقي مُصابة به منذ طفولتها".
وأضاف: "عانت من عدم قدرتها على التنفس الطبيعي في الفترة الأخيرة، لذا أصر الطبيب على إجراء العملية، وهي الآن في تحسن بفضل من الله عز وجل".
وعن أخر أعماله أوضح أنه سيبدأ تصوير فيلمه السينمائي الجديد خلال شهر فبراير المقبل. وهو من إخراج وإنتاج مؤلف أفلامه السابقة "شوجر دادي" و"جوازة توكسيك"، وقصة الفيلم تدور في إطار كوميدي.
جدير بالذكر أن أحدث ظهور لـ تامر هجرس وزوجته ميرال كان في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الذي أقيم نهاية شهر أكتوبر الماضي.

تامر هجرس ميرال زوجة تامر هجرس
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