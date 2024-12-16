موعد طرح أغنية حمادة هلال الجديدة "ياريت أهالينا ماربونا"

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب حمادة هلال، عن موعد طرح أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "ياريت أهالينا ماربونا".

ونشر هلال بوستر الأغنية الجديدة، على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "هتشوفوا التربية اللي بجد يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً، ياريت أهالينا ماربونا".

View this post on Instagram A post shared by Hamada Helal (@hamadahelaleg)

وشارك حمادة هلال في مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

وينافس الفنان حمادة هلال بالجزء الخامس من مسلسل "المداح"، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025، بطولة هبة مجدي، خالد الصاوي، جوري بكر، فتحى عبدالوهاب، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، بالإضافة إلى كل من محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضا..

بعد نجاح "الحريفة 2".. "كزبرة" يعلن عن فيلمه الجديد "أوڤر سايز" (صور)

لليوم الثاني.. نبيل الحلفاوي يتصدر "التريند" وسط رسائل جمهوره ومحبيه