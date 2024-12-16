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موعد طرح أغنية حمادة هلال الجديدة "ياريت أهالينا ماربونا"

08:29 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

بوستر اغنية ياريا اهالينا ماربونا

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كتب - معتز عباس:

كشف المطرب حمادة هلال، عن موعد طرح أحدث أغانيه الجديدة بعنوان "ياريت أهالينا ماربونا".

ونشر هلال بوستر الأغنية الجديدة، على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "هتشوفوا التربية اللي بجد يوم الأربعاء الساعة 6 مساءً، ياريت أهالينا ماربونا".

وشارك حمادة هلال في مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي.

وينافس الفنان حمادة هلال بالجزء الخامس من مسلسل "المداح"، المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2025، بطولة هبة مجدي، خالد الصاوي، جوري بكر، فتحى عبدالوهاب، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، بالإضافة إلى كل من محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج.

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