كريم محمود عبدالعزيز يكشف سبب اختياره لغناء أغنية فيلم "الهنا اللي أنا فيه"؟

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عن سبب اختياره لغناء أغنية فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، والمقرر عرضه في السينمات يوم 18 ديسمبر الجاري.

وقال محمود في حديثه لبرنامج "عرب وود": "عملنا الأغنية على أساس تبقى حاجة لذيذة شبه الفيلم، أتمنى بس تعجب الناس ويتبسطوا، ومش هدفنا زيادة نسب المشاهدات".

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

احتفل أبطال وصناع فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس الأحد، في سينما أركان بمنطقة السادس من أكتوبر.

تدور أحداث فيلم "الهنا اللي أنا فيه" في إطار كوميدي حول الدكتور أحمد، والمهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه، ويشارك ببطولة الفيلم كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

اقرأ أيضا..

الليلة.. أشرف زكي وفريق عمل مسرحية الصالون ضيوف برنامج "واحد من الناس"

كيف رد نبيل الحلفاوي على سؤال "هل الفن حرام شرعا"؟