أصالة: أعتز بهويتي البحرينية

كتب-مصطفى حمزة:

حرصت المطربة أصالة، على الاحتفال بالعيد الوطني لدولة البحرين، مؤكدة اعتزازها بهويتها البحرينية.

المطربة أصالة، مع احتفال دولة البحرين اليوم 16 ديسمبر بعيدها الوطني، نشرت عبر صفحاتها في مواقع التواصل، مقطع الفيديو، وكتبت: "مع هذا الدفتر الصغير الأحمر حقّقت جميع أحلامي كلّ ماتمنيته وكلّ ماصبوت إليه ..وهذا الدّفتر الصغير الأحمر خلق في روحي انتماء وصل في نفسي أقصاها ..وفي كلّ عيد مهما تغيّرت الدّنيا ومهما تبدلت الأحوال سأبقى كلي امتنان لوطني الحبيب البحرين وأحمد الله وأشكر الظروف الّتي منّت عليّ بهذه الهدية الغالية وهذا الإنتماء المحبب لقلبي والّذي كلّ خير أضاف لي وفي الأوقات الصعبة كان منقذي".

وتابعت: "كما أنّ لي عائلة في البحرين أنتمي إليهم بشكل لايصدًق وبين جميع أسفاري واجب روحيّ عليّ زيارتهم ليكونوا لي صبراً ومؤونة حب ودفئ وأمان ..وأهل البحرين أهلي أحبهم وأصادقهم وكلّ الأوقات الحلوه أعيشها معهم وبينهم .. وتشرّفت بلقاء جلالة الملك حمد بن عيسى الّذي قاد هذا الوطن بكلّ عدل وطيب بكلّ عزم وبكلّ رحمه اتّفق على حبّه واحترامه العالم أجمع".

وأضافت أصالة: "وفي عيد وطني الغالي أتمنى دوام التقدم والازدهار وكلّ العزّة والاستقرار ..وسأبقى ما حييت أعتزّ بهويّتي البحرينيّه وأهلي في البحرين وأعشق هواء البحرين كلً الحبّ والإحترام منّي لوطني الحبيب البحرين".

المطربة أصالة، انتهت مؤخرا، من تسجيل أغنية من كلمات الشاعر الراحل ناصر الجيل، وألحان محمود خيامي.