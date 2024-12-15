قُبلة رومانسية بين هاجر أحمد وزوجها احتفالًا بعيد ميلاده

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هاجر أحمد، بعيد ميلاد زوجها، حيث حرصت على الاحتفال به بأحد الأماكن العامة وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين منهما.

ونشرت هاجر صور ومقاطع فيديوهات من الاحتفال عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تحتفل بذكرى ميلاده، وجمعهما قبلة رومانسية وعلقت: "عيد ميلاد سعيد حبيبي، أفضل أب وزوج على الإطلاق".

وكشفت الفنانة هاجر أحمد مؤخرًا عن رزقها بمولودها الثاني ادم، وسط التهاني والتبريكات من نجوم الفن، إلى جانب جمهورها ومتابعيها.

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يذكر أن، آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد مسلسل "المعلم" الذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024، وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان وسهر الصايغ ومنذر رياحنة وعدد كبير من النجوم.

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