رانيا منصور تخطف الأنظار بصور تجمعها بابنتها على "إنستجرام"

قبل اعتقالها بسبب الغناء بدون حجاب وتصريح.. ماذا قالت الإيرانية بارستو

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورًا جديدة لها، وظهرت مع ابنتها، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها.

ونشرت رانيا، الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ليلة لا تنسى".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أحلى اتنين في الدنيا، قمرات، ربنا يحفظكم حبايبي، فين البنت وفين أمها، عسلات".

يذكر أن الفنانة رانيا منصور شاركت في مسلسل "الوصفة السحرية" بطولة شيري عادل وعمر الشناوي وعدد من الفنانين، ومن تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.

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