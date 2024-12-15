قبل اعتقالها بسبب الغناء بدون حجاب وتصريح.. ماذا قالت الفنانة بارستو أحمدي؟

كتب- مصطفى حمزة:

دخلت المطربة الإيرانية بارستو أحمدي، قوائم "تريند" موقع البحث "جوجل"، ومواقع التواصل الإجتماعي، عقب إلقاء السلطات الإيرانية، القبض عليها، أمس السبت، بدعوى تقديم حفل غنائي، غير مصرح به قانونيا.

المطربة الإيرانية، تم القبض عليها، وعلى طاقم الإنتاج والعازفين، الذين شاركوها، بدعوى تقديم حفل غير مصرح به قانونيا للثقافة والتقاليد.

وقدمت المطربة حفلا تم بثه عبر قناتها في موقع يوتيوب، يوم الخميس الماضي، وظهرت فيه وهي ترتدي فستان سهرة أسود، ودون الحجاب.

وفي تقديمها الحفل، عبر قناتها، كتبت: "أنا بارستو، فتاة تريد الغناء للأشخاص الذين أحبهم. وهذا حق لا أستطيع أن أتجاهله، أغني للأرض التي أحبها بشغف. هنا، في هذا الجزء من إيران الحبيبة، حيث يتشابك التاريخ وأساطيرنا، اسمع صوتي في هذا الحفل الخيالي وتخيل هذا الوطن الجميل، وأنا ممتنة لكل من دعمني في هذه الظروف الصعبة والخاصة".

جدير بالذكر أن عدد مشاهدات الحفل، وصلت إلى ما يزيد عن المليون و600 ألف مشاهدة، عبر قناة المطربة بارستو أحمدي.

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