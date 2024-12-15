جمانا الراشد تحتفل بنجاح البحر الأحمر السينمائي مع نجوم السينما

كتب- مروان الطيب:

احتفلت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، بنجاح الدورة الرابعة من المهرجان، الذي شهد حضور ضخم لأبرز النجوم وصناع السينما في مصر والشرق الأوسط ومن مختلف أنحاء العالم.

ونشرت جمانا الراشد صور من كواليس المهرجان عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مع عدد من النجوم احتفالاً بنجاح الدورة الرابعة، وقامت بتوجيه الشكر والتحية لكل من حضروا وقالت: "شكرًا جزيلًا لفريق منطقة جدة التاريخية المذهل على استضافة ضيوف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في بيت ناصيف الشهير، قدمت هذه التحفة الفنية التي يبلغ عمرها 150 عامًا، والغنية بالثقافة والتاريخ، خلفية مثالية للاحتفال بقوة السينما والتراث الغني لمدينة جدة. تجربة لا تنسى سنقدرها دائمًا".

احتفى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، بدأت من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وأفلام المواهب الواعدة.

كما استضاف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

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