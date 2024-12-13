15 صورة من حفل زفاف أصيل هميم وبكر الشهابي

كتب- هاني صابر:

احتفلت الفنانة العراقية أصيل هميم، أمس الخميس، بزواجها من رجل الأعمال بكر الشهابي في أجواء عائلية.



ونشرت هميم، صورا من حفل الزفاف، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، رصدت مراسم عرسها.

وكانت المغنية العراقية، ردت في وقت سابق على الجدل الذي أثير حول فارق السن بينها وبين عريسها وقت خطوبتهما.

وقالت ببرنامج "ET بالعربي"، إنها حزينة من كثرة التعليقات حول فارق السن بينها وبين خطيبها، مشيرة إلى أن البعض تحدث عن 14 عامًا رغم أن الفارق بينهما 5 سنوات فقط لا أكثر.