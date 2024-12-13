ظافر العابدين ناعيا فتحي الهداوي: "رمز من رموز الفن والتمثيل"

كتب- هاني صابر:

نعي الفنان ظافر العابدين، الفنان التونسي الكبير فتحي الهداوي الذي وافته المنية مساء أمس الخميس.

ونشر ظافر، صورة للراحل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وفاة فتحي الهداوي.. رمز من رموز الفن والتمثيل.. ربي يرحمك".

وكانت الفنانة التونسية هند صبري، أعلنت وفاة الممثل فتحي الهداوي، عن عمر ناهز 63 عامًا.

وكتبت، هند عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنان فتحي الهداوي المبدع، قامة لا تعوض، رحل وترك لجمهوره في تونس والوطن العربي أدوارًا لا تنسى وإخلاصا للفن لا حدود له".

وإلتحق "الهداوي" بالمعهد العالي للفنون المسرحية في تونس وتخرج منه عام 1986، وقدم العديد من الأدوار الفنية الهامة في السينما التونسية والعربية، حيث يمتلك في رصيده 21 فيلما ، و32 عملًا دراميا تليفزيونيا، و6 مسرحيات، وغيرها من الأعمال الفنية.