"فكرت في الانتحار بسببها".. القصة الكاملة لقضية ابتزاز ابنة شيرين عبدالوهاب

كتب-مصطفى حمزة:

أسدلت محكمة جنايات المنصورة اليوم الخميس، الستار على قضية "هنا" ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد تعرضها للابتزاز عبر تطبيق "تيك توك"،ورغبتها في الإنتحار.

المحكمة، قضت اليوم الخميس بالحبس المشدد 3 سنوات، على الشاب طالب الهندسة، الذي قام بتهديد وابتزاز "هنا" ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب.

ودخلت "هنا" ابنة المطربة شيرين عبدالوهاب، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل، بالتزامن مع قضية تعرضها للابتزاز، عبر تطبيق "تيك توك" ورغبتها في الإنتحار.

بداية أزمة ابنة شيرين

بدأت أزمة "هنا" في مايو 2023، عقب استدعاء والدها الموزع الموسيقي محمد مصطفى، لمقابلة الأخصائية الاجتماعية في مدرسة ابنته، والتي تحدثت معه عن معاناة ابنته من ظروف نفسية سيئة.

وأكدت الأخصائية في حديثها مع والد "هنا"، أن ابنته فكرت في الإنتحار، بسبب تعرضها للابتزاز والتهديد من قبل شخص مجهول على حساب تيك توك، بعد أن تحصل على صور وفيديوهات خاصة بها من على هاتفها وهددها بنشرها على شبكات التواصل الاجتماعي وطلب منها مبلغا ماليا كبيرا.

ومن جانبه قام والد "هنا"، الموزع الموسيقي محمد مصطفى ، يوم 27 مايو 2023، بتقديم بلاغ لدى مباحث الإنترنت في العباسية، بتعرض ابنته وعمرها 12 عاما، للابتزاز والتهديد من قبل حساب مجهول على "تيك توك".

صاحب الحساب المجهول

بعد العثور على صاحب الحساب المجهول، تبين أنه مقيم في المنصورة، وعمره 19 سنة، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات المنصورة، في القضية رقم ٩١٢٧ لسنة ۲۰۲٤ لقيامه بتهديد "هنا" عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور خادشة للشرف.

وبدأت محكمة جنايات المنصورة، عقد أولى جلساتها، اليوم الخميس، والتي طالب فيها محامي الشاب المتهم، أن تكون الجلسة سرية.

يذكر أن هنا، ظهرت بصحبة والدتها، في الحفل الذي أقيم في الكويت يوم 29 نوفمبر الماضي، وكانت قد شاركت مع امها المطربة شيرين عبد الوهاب، بالغناء ككورال، في أغنية "قالك نسيني"، التي طرحت ضمن أغاني ألبومها.

المطربة شيرين عبد الوهاب، تقدم مجموعة من أغانيها، في الحفل المقام في أرينا دبي، غدا الجمعة 13 ديسمبر.

اقرأ أيضا

مهرجان فنون الأداء يكرم المخرج الراحل عبدالرحمن الشافعي خلال حفل افتتاح دورته الرابعة

زوجة مروان خوري تحتفل بعيد ميلاده برسالة مؤثرة