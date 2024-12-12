زوجة مروان خوري تحتفل بعيد ميلاده برسالة مؤثرة

إلهام شاهين تستمتع بالطبيعة والجبال في أحدث ظهور لها على "انستجرام"

بعد إحالتها للتحقيق.. شيرين تغني أغنيتين من ألحان محمد رحيم في حفل

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت ندى رمال، زوجة المطرب مروان خوري، بعيد ميلاده في أجواء رومانسية.

وشاركت "رمال" مجموعة من الصور التي تجمعهما عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، موجهة له رسالة حب مؤثرة قالت فيها: "سنتان جميلتان من الحب والضحك والنمو معًا، أنت فرحتي الكبرى وسعادتي إلى الأبد. إليكم هذه الرحلة الرائعة التي نحن فيها. ذكرى سنوية سعيدة حبي".

من جانب آخر، يستعد المطرب مروان خورى، لتقديم حفل غنائي فى قطر يوم عيد الحب 14 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يقدم مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

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إلهام شاهين تستمتع بالطبيعة والجبال في أحدث ظهور لها على "انستجرام" (صور)