ماجد المصري يهنئ إليسا على جائزة "الأيقونة" في حفل بيلبورد العربية 2024

كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان ماجد المصري على تهنئة المطربة إليسا، وذلك بعد حصولها على جائزة "الأيقونة" بحفل توزيع جوائز بيلبورد عربية للموسيقى بنسختها العربية الأولى لعام 2024.

وظهر الفنان ماجد المصري بصحبة المطربة إليسا، والفنانة يسرا والممثل الأمريكي أندرو جارفيلد

ونشر "ماجد" الصور من خلال حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلق: "من البحر الأحمر إلى الرياض لإطلاق بيلبورد تهانينا لـ إليسا على جائزة الأيقونة".

وحضر الحفل الذي نقلته MBc مباشرةً على الهواء عدد من نجوم الفن والغناء والموسيقى، أبرزهم أحمد سعد، تامر عاشور، لطيفة، أميمة طالب، مسلم، والشامي، حيث أقيم الحفل في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي" الأول.

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