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بعد سقوط بشار الأسد.. نسرين طافش: "سوريا تستاهل الفرح والحرية"

02:00 ص الخميس 12 ديسمبر 2024

نسرين طافش

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كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة السورية نسرين طافش، على الأحداث الأخيرة التي تمر بها الدولة السورية، ومنها إسقاط نظام بشار الأسد.

وكتبت نسرين، على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "سوريا بدها حب كتير، وسلام وأمان كتير ، يا رب عز بلدي بعزتك".

وأضافت: "قلوب السوريين .. كل السوريين بكل الأديان والطوائف والمذاهب بتستاهل الفرح والحرية والأمان".

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A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh)

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم.

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نسرين طافش سوريا انستجرام نسرين طافش بشار الأسد
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