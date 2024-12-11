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حفل بيلبورد.. تامر عاشور يحصد جائزة أغنية العام عن "هيجيلي موجوع"

11:57 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024

تامر عاشور يحصد جائزة أغنية العام بأغنية هيجيلي مو

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كتب - معتز عباس:

حصل المطرب تامر عاشور، على جائزة أغنية العام في مصر والوطن العربي، من حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، عن أغنية "هيجيلي موجوع".

وأعرب تامر عاشور، عن سعادته على حصد تلك الجائزة، موجهًا الشكر لكل من ساعده في الوصول لهذه المكانة الفنية، ومنافسة كبار المطربين في الوطن العربي.

أغنية "هيجيلي موجوع"، غناء تامر عاشور، من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

ويقام هذا العام حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، بالمملكة العربية السعودية، والذي سيكرم أكثر من 40 فئة، بما فيها "فنان العام"، "أغنية العام"، "الأفضل في قوائم اللهجات"، و"أفضل فنان صاعد".

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المطرب تامر عاشور تامر عاشور يحصد جائزة أغنية العام حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى أغنية هيجيلي موجوع
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