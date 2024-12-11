حفل بيلبورد.. تامر عاشور يحصد جائزة أغنية العام عن "هيجيلي موجوع"

كتب - معتز عباس:

حصل المطرب تامر عاشور، على جائزة أغنية العام في مصر والوطن العربي، من حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، عن أغنية "هيجيلي موجوع".

وأعرب تامر عاشور، عن سعادته على حصد تلك الجائزة، موجهًا الشكر لكل من ساعده في الوصول لهذه المكانة الفنية، ومنافسة كبار المطربين في الوطن العربي.

أغنية "هيجيلي موجوع"، غناء تامر عاشور، من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

View this post on Instagram A post shared by Billboard Arabia (@billboardarabia)

ويقام هذا العام حفل جوائز بيلبورد عربية للموسيقى، بالمملكة العربية السعودية، والذي سيكرم أكثر من 40 فئة، بما فيها "فنان العام"، "أغنية العام"، "الأفضل في قوائم اللهجات"، و"أفضل فنان صاعد".

اقرأ أيضا..

مي عمر تستعرض جمالها وهي تضع المكياج.. والجمهور: "مراحل اكتمال القمر" (صور وفيديو)

بحضور وفاء وآيتن عامر وأشرف زكي.. 14 صورة من عزاء زوج بدرية طلبة