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مي عمر تستعرض جمالها وهي تضع المكياج.. والجمهور: "مراحل اكتمال القمر" (صور وفيديو)

10:33 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مي عمر في أحدث ظهور لها قبل دقائق من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر (4)
  • عرض 9 صورة
    مي عمر تضع المكياج
  • عرض 9 صورة
    مي عمر تستعد للتألق على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر (3)
  • عرض 9 صورة
    مي عمر تستعد للتألق على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر (2)
  • عرض 9 صورة
    مي عمر في أحدث ظهور لها قبل دقائق من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر (3)
  • عرض 9 صورة
    مي عمر تستعد للتألق على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر (1)
  • عرض 9 صورة
    مي عمر تبرز جمالها وهي تضع المكياج
  • عرض 9 صورة
    مي عمر في أحدث ظهور لها قبل دقائق من مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر (2)
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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة مي عمر، على مشاركة متابعيها، أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، على هامش مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشرت مي، مقطع فيديو لها، وهي تضع "المكياج"، على حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الاستعداد لمهرجان البحر الأحمر السينمائي".

وتفاعل رواد "انستجرام" مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "مراحل اكتمال القمر"، ملكة الأناقة"، "اجمل ماشافت عيني"، الله يحميكي يا جميلة"، "منورة الدنيا كلها".

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‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Mai Omar‎‏ (@‏‎maiomar_‎‏)‎‏

وتنتظر مي عمر عرض مسلسلها "إش إش" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وتجسد خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن، مي عمر تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة الفنان هشام ماجد.

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مي عمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي انستجرام مي عمر
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