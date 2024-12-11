بعد نقله للمستشفى.. 10 معلومات عن الفنان نبيل الحلفاوي

أول رد من المهن التمثيلية بشأن تعرض نبيل الحلفاوي لأزمة صحية

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كتب - معتز عباس:

تعرض الفنان نبيل الحلفاوي، خلال الساعات الماضية، لأزمة صحية طارئة ليتم نقله إلى المستشفى للإطمئنان على صحته.

يعتبر نبيل الحلفاوي من أبرز وأهم الفنانين الذين قدموا أدوارًا خلدت في تاريخ السينما والدراما المصرية، أبرزها فيلم الطريق إلى إيلات، ومسلسل "زيزينيا" ومسلسل "رأفت الهجان"، وغيرها من الأعمال الفنية التي أثبت خلالها أنه فنان كبير له مكانته في عالم الفن.

اشتهر، بتشجعيه وانتمائه الكبير للنادي الأهلي، ولُقب بين الأوساط الرياضية والفنية "القبطان"، بفضل دوره المتميز في فيلم "الطريق إلى إيلات".

ونستعرض 10 معلومات عن الفنان نبيل الحلفاوي:

1 - نبيل محمد الحلفاوي، ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة يوم 22 إبريل عام 1947.

2- مارس رياضة الملاكمة بعمر 17 عامًا، ومثله الأعلى بطل الملاكمة العالمي محمد علي كلاي.

3 - بعد تخرجه من كلية تجارة أحب دراسة عالم التمثيل فالتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1970.

4 - التحق بكلية الهندسة، ثم كلية الصيدلة، وأخيرا كلية التجارة عام 1966.

5- بداية مشواره الفني كانت في المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون.

6- أول أعماله التلفزيونية مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول، عام 1980.

7- قدم العديد من الأعمال السينمائية، أهمها: (فيلم "Death of a Princess"، وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء".

8- كما شارك في العديد من المسلسلات، أبرزها: (الأزهر الشريف منارة الإسلام، غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، الكهف، وغيرها.

9- من أشهر أعماله الدرامية والسينمائية:(مسلسل "رأفت الهجان"، مسلسل "بنات زينب"، مسلسل "الكهف والوهم والحب"، مسلسل "سور مجرى العيون"، مسلسل "دموع صاحبة الجلالة"، مسلسل "دمي ودموعي وإبتسامتي"، مسلسل "حكاية بلا بداية ولا نهاية"، مسلسل "زيزينيا"، مسلسل "ونوس" مع النجم يحيى الفخراني، وفيلم "العميل رقم 13" مع الفنان محمد صبحي، فيلم "سوبر ماركت"، فيلم "شبكة الموت"، وفيلم "سيدة القاهرة".

10- آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي، ضيف شرف في فيلم "تسليم أهالي"، والذي عرض عام 2022، من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، هشام ماجد، دلال عبد العزيز.