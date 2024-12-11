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أندرو جارفيلد يخضع لجلسة تصوير على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

03:53 م الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    أندرو جارفيلد
  • عرض 6 صورة
    أندرو جارفيلد
  • عرض 6 صورة
    أندرو جارفيلد
  • عرض 6 صورة
    أندرو جارفيلد
  • عرض 6 صورة
    أندرو جارفيلد
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جدة- منى الموجي:

خضع النجم العالمي أندرو جارفيلد، لجلسة تصوير على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

كان المهرجان نظم جلسة حوارية جمعت أندرو جارفيلد بجمهوره، تحدث خلالها عن مشواره وأبرز المحطات التي مر بها، وجاءت الجلسة في افتتاح سلسلة "ممثل تحت المجهر" ضمن برنامج مواهب السوق.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.

أندرو جارفيلد مهرجان البحر الأحمر السينمائي برنامج مواهب السوق
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