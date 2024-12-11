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محمد سامي بصحبة أندرو جارفيلد بطل "Spider Man".. والجمهور: "هتعمل الجزء الثالث ولا ايه!"

09:00 ص الأربعاء 11 ديسمبر 2024

محمد سامي ومي عمر وأندرو جارفيلد

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كتب- معتز عباس:

حرص المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر على إلتقاط صورة تذكارية مع الممثل العالمي أندرو جارفيلد ، أحد أبطال سلسلة أفلام "Spider Man"، وذلك على هامش حضوره مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

ونشر سامي الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "قضيت للتو أروع لحظة مع المدهش أندرو جارفيلد، الرجل العنكبوت بنفسه!، حقا يوم للذكرى".

وتفاعل رواد "فيسبوك"، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "منورين الدنيا كلها"، "هتعمل الجزء التالت ولا ايه؟!"، "احسن مخرج بالعالم"، "عالمي أستاذ سامي"، "أحلام العصر".

يُذكر أن محمد سامي انتهى من تصوير مسلسل "إش إش"، بطولة مي عمر، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.
ويواصل محمد سامي هذه الأيام في تصوير مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد وخالد الصاوي وإلهام شاهين ومنة فضالي وعماد زيادة وبشرى وأحمد رزق وأحمد فهمي وطارق النهري ونشوى مصطفى، من تأليف خالد صلاح المقرر عرضه في رمضان 2025.

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محمد سامي مي عمر أندرو جارفيلد
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