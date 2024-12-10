شيرين رضا تتألق في حفل عشاء "يانجو بلاي" بمهرجان البحر الأحمر

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة شيرين رضا جمهورها صورًا من حفل عشاء أقامته منصة "يانجو بلاي" على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة.

ونشرت شيرين الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة جريئة مع مكياج أنيق أبرز ملامحها.

وتشارك شيرين رضا في فيلم "وداعًا حمدي"، والذي يضم عدد من النجوم وهم بيومي فؤاد، شيرين رضا، إنجي المقدم، أحمد فهيم، إنتصار، وآخرين، تأليف السيد عبد النبي، إخراج محمود زهران.

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