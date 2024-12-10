"أجمل مامي".. الجمهور يعلق على أحدث ظهور لـ ريم سامي.. صور

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ريم سامي، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ونشرت "سامي" الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات كالتالي: "أجمل مامي، ربنا يقومك بالسلامة، كتير حلوة، بتجنني".

وكانت آخر مشاركات الفنانة ريم سامي بمسلسل "حدوتة منسية" وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية على رأسهم النجمة سوسن بدر.

يذكر أن، ريم سامي تشارك ببطولة عدد من الأعمال التلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "للأذكياء فقط" بطولة الفنان حمدي الميرغني وسيتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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