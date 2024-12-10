جميلة عوض "جريئة" في أحدث ظهور.. ومنى زكي تغازلها (صور وفيديو)

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة جميلة عوض عن أحدث ظهور لها، من مشاركتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة.

ونشرت جميلة مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان "جريء"، وكتبت: ها أنا مهرجان البحر الأحمر، كان لدي شيء لا ينسى مع تطبيق يانجو بلاي، لنشر الموسيقى والأصدقاء والمشاعر الجيدة".

ومن جانبها علقت الفنانة منى زكي على الصور، وكتبت: "أنا افتقدك"، لترد عليها جميلة عوض: "أنا أفتقدك أكثر يا حبيبتي".

كما نالت الصور إعجاب المطربة كارمن سليمان، الفنانة أسماء أبو اليزيد، الفنان محمد شرف ، وغيرهم.

View this post on Instagram A post shared by Jamila Awad جميلة عوض (@jamilaawad)

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الماضي الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.

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