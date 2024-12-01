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تقترب من 50 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب في الإمارات

04:30 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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    شيرين
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    شيرين تغني
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    شيرين عبد الوهاب
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كتب- مصطفى حمزة:

كشفت الشركة المنظمة لحفل المطربة شيرين عبدالوهاب، المقرر إقامته في الإمارات، عن أسعار تذاكره.

الحفل، المقرر إقامته في أرينا دبي، يوم 13 ديسمبر الحالي، يشهد الظهور الثاني للمطربة شيرين عبدالوهاب، بعد الحفل الذي قامت بإحيائه في الكويت، مساء الجمعة الماضية، الموافق 29 نوفمبر.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل المقام في الإمارات، بين 2307 جنيهات، 2739 جنيها، 4343 جنيها، 10 آلاف و535 جنيها، 42 ألفا و141 جنيها، 49 ألفا و154 جنيها.

المطربة شيرين عبد الوهاب، في أول تعليق لها، عقب حفلها في الكويت، نشرت عبر صفحتها في موقع "إنستجرام، رسالة صوتية، قالت فيها: "فرحة الوطن العربي برجوعي دبت في عمري وفي قلبي وحياتي كلها روح جديدة، شكرا لبلدي وصحافة بلدي، شكرا لأهل الكويت وصحافة الكويت ولكل الوطن العربي أهلي وناسي وحبايبي، بيكم وعشانكم هفضل واقفة على رجلي بعد حب ربنا ليا وتوفيقه ليا عشان دعاكم ليا ألف شكر ليكم".

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شيرين عبدالوهاب الإمارات أسعار تذاكر حفل شيرين عبدالوهاب نجوم الفن
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