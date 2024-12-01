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بالفيديو| رانيا يوسف ترقص بعيد ميلادها مع دينا الشربيني بكواليس "حاوريني يا كيكي"

01:33 م الأحد 01 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف ودينا الشربيني
  • عرض 6 صورة
    هالة صدقي وأوس أوس
  • عرض 6 صورة
    هالة صدقي ودينا الشربيني ورانيا يوسف
  • عرض 6 صورة
    دينا الشربيني
  • عرض 6 صورة
    رانيا يوسف مع دينا الشربيني
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كتبت- منى الموجي:

احتفل فريق مسرحية "حاوريني يا كيكي" بعيد ميلاد الفنانة رانيا يوسف في الكواليس، أثناء إحدى البروفات.

وشهدت الاحتفالية تواجد أبطال المسرحية وباقي فريقها، وبينهم: دينا الشربيني، هالة صدقي، محمد أسامة (أوس أوس)، أحمد عبدالوهاب، وغنوا لـ رانيا أغنية "إنزل يا جميل على الساحة" للمطرب وليد توفيق.

وشاركت دينا الشربيني وهالة صدقي زميلتهما في العرض رانيا الرقص على أنغام الأغنية.

"حاوريني يا كيكي" من المقرر عرضها في المملكة العربية السعودية على مسرح محمد العلي، في الفترة من 4 إلى 8 ديسمبر، تأليف هاني الطمباري، بطولة دينا الشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، محمد أسامة (أوس أوس)، أحمد عبدالوهاب، دياب، وأحمد سلطان، إخراج بتول عرفة.

رانيا يوسف عيد ميلاد دينا الشربيني
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