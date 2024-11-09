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10 معلومات عن الفنان علاء مرسي بعد شائعة وفاته

12:27 م السبت 09 نوفمبر 2024
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    علاء مرسي يحاول تقبيل يد هنيدي
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    هنيدي يقبل رأس الفنان علاء مرسي
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    علاء مرسي ومحمد هنيدي
  • عرض 12 صورة
    علاء مرسي
  • عرض 12 صورة
    الفنان علاء مرسي
  • عرض 12 صورة
    علاء مرسي
  • عرض 12 صورة
    علاء مرسي
  • عرض 12 صورة
    علاء مرسي
  • عرض 12 صورة
    علاء مرسي
  • عرض 12 صورة
    علاء مرسي
  • عرض 12 صورة
    علاء مرسي
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كتب- هاني صابر:

تداولت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، شائعة وفاة الفنان علاء مرسي، الذي نفى صحة ما يتم تداوله مؤكدا أنه بخير وبصحة جيدة.

ونستعرض لكم معلومات عن علاء مرسي في السطور التالية:

- لديه 3 أبناء هم "مريم ومحمد وفاطمة".

- له تجربتان في اﻹخراج المسرحي هما "الطرطنجي" و "قروب بو خلي".

- احتفل علاء مرسي مؤخرا بزواج ابنته مريم.

- قال في تصريحات سابقة لمصراوي: "أنا أصنف نفسي أني من أعظم ممثلين هذه المهنة، فأنا في كل عمل بتوهج، ومبقدمش دور شبه الثاني".

- علاء مرسي قال ببرنامج "واحد من الناس": "محمد رمضان ممثل مهم وموهوب وعظيم في التمثيل".

- علاء مرسي أوضح: "أحمد آدم ممثل خطير وموهوب موهبة غير عادية".

- وأضاف علاء مرسي: "فيه نجوم مبتعرفش تمثل وبيكون نجم كبير جدا زي نبيلة عبيد ونادية الجندي وأحمد حلمي، دول نجوم لكن مش بيعرفوا يمثلوا، وهذا لا يقلل منهم، ولا يسيء لهم، هم نجوم بالفعل، وهذه وجهة نظري".

- أثار علاء مرسي جدلا بعد تقبيله "يد" محمد هنيدي بحفل زفاف ابنته، ليقوم "هنيدي" بسحب يده سريعا وتقبيل رأس "مرسي" أمام الحضور.

- شارك علاء مرسى بمسلسل "عتبات البهجة" الذي عرض في رمضان 2024.

- يشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل"إش إش" مع الفنانة مي عمر.

- وصل رصيده الفني إلى 275 عملا فنيا.

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علاء مرسي الفنان علاء مرسي شائعة وفاته
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