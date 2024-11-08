إعلان

بحضور العوضي وأروى جودة ونبيلة عبيد.. 30 صورة لنجوم الفن في سفح الأهرامات

10:39 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    أحمد العوضى وأروى جودة
  • عرض 30 صورة
    أحمد العوضي وهشام عباس وأروى جودة
  • عرض 30 صورة
    الإعلامية هالة سرحان
  • عرض 30 صورة
    الفنان أمير المصري والإعلامية هالة سرحان
  • عرض 30 صورة
    الفنان أمير المصري والنجمة نبيلة عبيد
  • عرض 30 صورة
    الفنان أمير المصري
  • عرض 30 صورة
    الفنان صبري فواز
  • عرض 30 صورة
    الفنان محمد جمعة
  • عرض 30 صورة
    الفنانة إيناس مكي
  • عرض 30 صورة
    الفنانة بشرى والإعلامية هالة سرحان
  • عرض 30 صورة
    الفنانة عفاف شعيب
  • عرض 30 صورة
    الفنانة نبيلة عبيد
  • عرض 30 صورة
    الممثل العالمي تيري كروز
  • عرض 30 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 30 صورة
    النجمة نبيلة عبيد
  • عرض 30 صورة
    أمير المصري مع نبيلة عبيد وهالة سرحان
  • عرض 30 صورة
    بيومي فؤاد
  • عرض 30 صورة
    شيرين رضا
  • عرض 30 صورة
    عبير صبري
  • عرض 30 صورة
    عفاف شعيب
  • عرض 30 صورة
    محمد جمعة وأحمد التهامي وصبري فواز
  • عرض 30 صورة
    أمير المصري وهالة سرحان
  • عرض 30 صورة
    محمد جمعة
  • عرض 30 صورة
    نبيلة عبيد مع أمير المصري وهالة سرحان
  • عرض 30 صورة
    نبيلة عبيد مع أمير المصري
  • عرض 30 صورة
    محمد جمعة وأحمد التهامي
  • عرض 30 صورة
    هشام عباس وأروى جودة
  • عرض 30 صورة
    الفنان أحمد جمال سعيد
  • عرض 30 صورة
    هالة سرحان مع بشرى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

شهدت منطقة سفح الأهرامات تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي مساء اليوم الجمعة 8 نوفمبر، لحضور حفل أقامته إحدى الشركات العقارية العربية للإعلان عن مشاريعها الجديدة.


وكان من أبرز المتواجدين في الحفل: النجمة نبيلة عبيد، الإعلامية هالة سرحان، الفنان أمير المصري، الفنانة عفاف شعيب، الفنانة عبير صبري، الفنان محمد جمعة، الفنانة إيناس مكي، الفنانة أروى جودة، الفنان هشام عباس، الفنان أحمد جمال سعيد، لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، الفنان صبري فواز، لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن، الفنانة بشرى، الفنانة لقاء سويدان، الفنان أحمد تهامي، الممثل العالمي تيري كروز، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة شيرين رضا.

جدير بالذكر أن الحفل أحياه النجم الكبير حسين الجسمي مقدما باقة متنوعة من أشهر أغانيه، بينها أغنيته الشهيرة "بحبك وحشتيني".

اقرأ أيضا:

حسين فهمي: "القاهرة السينمائي" فرصة لتسليط الضوء على معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني

أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه في الإمارات

عبير صبري نجوم الفن حفل الأهرامات نبيلة عبيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خالد جلال مع إسعاد يونس وتارا عماد بجلسة تصوير جديدة.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

إعلان

إعلان

لسوء الأحوال الجوية.. "غرفة الإسكندرية" تؤجل سوق اليوم الواحد للمزارعين
هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. سكرتير الشعبة يوضح