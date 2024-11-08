بحضور العوضي وأروى جودة ونبيلة عبيد.. 30 صورة لنجوم الفن في سفح الأهرامات

كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

شهدت منطقة سفح الأهرامات تواجد عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي مساء اليوم الجمعة 8 نوفمبر، لحضور حفل أقامته إحدى الشركات العقارية العربية للإعلان عن مشاريعها الجديدة.



وكان من أبرز المتواجدين في الحفل: النجمة نبيلة عبيد، الإعلامية هالة سرحان، الفنان أمير المصري، الفنانة عفاف شعيب، الفنانة عبير صبري، الفنان محمد جمعة، الفنانة إيناس مكي، الفنانة أروى جودة، الفنان هشام عباس، الفنان أحمد جمال سعيد، لاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، لاعب نادي البنك الأهلي محمد أبو جبل، الفنان صبري فواز، لاعب منتخب مصر السابق أحمد حسن، الفنانة بشرى، الفنانة لقاء سويدان، الفنان أحمد تهامي، الممثل العالمي تيري كروز، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة شيرين رضا.

جدير بالذكر أن الحفل أحياه النجم الكبير حسين الجسمي مقدما باقة متنوعة من أشهر أغانيه، بينها أغنيته الشهيرة "بحبك وحشتيني".

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