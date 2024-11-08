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على طريقة همام في أمستردام.. تعليق كوميدي من هنيدي على أحداث هولندا

05:31 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    محمد هنيدي يعلق على طريقته على أحداث هولندا
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    محمد هنيدي (2)
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    محمد هنيدي
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    الفنان محمد هنيدي
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    الفنان محمد هنيدي
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    نجم الكوميديا محمد هنيدي
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    محمد هنيدي ونزار الفارس
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    محمود البزاوي مع أحمد السقا ومحمد هنيدي من كواليس همام في أمستردام
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    محمود البزاوي ومحمد هنيدي من كواليس همام في أمستردام
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    محمود البزاوي ومحمد هنيدي وصبري الهمص
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    محمد هنيدي
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    الفنان محمد هنيدي والفنان علاء مرسي
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    محمد هنيدي وعمرو الليثي
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    محمد هنيدي وأحمد السقا
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    الفنان محمد هنيدي
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    محمد هنيدي من كواليس فيلم الرسوم المتحركة الفارس والأميرة
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    الفنان محمد هنيدي
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    الفنان محمد هنيدي
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    شيكو ومحمد هنيدي
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    الفنان محمد هنيدي والمخرج سامح عبد العزيز_1
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    محمد هنيدي
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    محمد هنيدي
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كتب- مروان الطيب:

علق الفنان محمد هنيدي على الأحداث التي جرت في هولندا خلال الساعات القليلة الماضية، وقيام مجموعة من مؤيدي القضية الفلسطينية بالاعتداء على عدد من الإسرائيليين، وذلك عقب انتهاء مباراة كرة قدم جمعت نادي أياكس الهولندي ضد نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي في الدوري الأوروبي.

ونشر هنيدي صورة له من كواليس فيلمه الشهير "همام في أمستردام" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر خلالها وهو يغني أغنية "عارفين هولندا" في إسقاط منه على ما حدث هناك بطريقة ساخرة، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه وعلقوا: "عارفين هولندا عارفينها ورجالة المغرب عارفينها، أول ما قولت عارفين هولندا كانت عندك نظرة عميقة تحية كبيرة لنظرتك البعيدة، كنت مستنيها منك يا نجم والله".

فيلم "همام في أمستردام" انتاج عام 1999، ويعد من أهم وأشهر الأفلام الشبابية بفترة التسعينات وشارك ببطولته نخبة من نجوم الكوميديا على رأسهم النجم محمد هنيدي، أحمد السقا، أحمد عيد، أيمن الشيوي، محمود البزاوي، تأليف مدحت العدل، وإخراج سعيد حامد.

وكانت آخر مشاركات الفنان محمد هنيدي بالمسرحية الكوميدية "ميوزيكال سكوول" وتم تقديمها على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض سيتي ضمن فعاليات "موسم الرياض" بشهر فبراير الماضي، والعرض المسرحي مقتبس من الفيلم الشهير "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" وهذه المرة في إطار موسيقي كوميدي، وتدور أحداث المسرحية حول عودة الأستاذ رمضان بعد سنوات من الغياب إلى إدارة المدرسة، ويواجه العديد من المواقف الكوميدية مع المدرسين والطلاب وأولياء الأمور.

يذكر أن محمد هنيدي يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الجواهرجي" الذي يعيد التعاون خلاله مع النجمة منى زكي، إلى جانب فيلم "الإسترليني" الذي أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ضمن الأفلام التي سيتم إنتاجها من قبل صندوق "بيج تايم" الاستثماري من أجل رفعة الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير.

الجمهور يعلق على محمد هنيديمحمد هنيدي يعلق على طريقته على أحداث هولندا

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الفنان محمد هنيدي محمد هنيدي عن هولندا همام في أمستردام تعليق كوميدي من هنيدي تعليق من هنيدي على أحداث هولندا
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