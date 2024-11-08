تركي آل الشيخ: "موسم الرياض مستعد لدعم ورعاية جزء جديد من مسلسل مرايا"

كتب- هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن استعداده لدعم ورعاية المسلسل السوري "مرايا" للفنان ياسر العظمة بجزئه الجديد.

ونشر آل الشيخ، صورة ياسر العظمة وهو يضع بصمته على حائط المشاهير في بوليفارد الرياض وهو التقليد الجديد الذي حرصت عليه هيئة الترفيه بالسعودية، وذلك عبر حسابه على "إكس"، وعلق: "الأسطورة العربية الفنان القدير ياسر العظمة.. ونتمنى أن يقدم جزء جديد من مسلسل مرايا وموسم الرياض وGEA مستعدين لدعم ورعاية المسلسل والعمل".

وكان الفنان ياسر العظمة قد توقف عن تقديم أجزاء جديدة من المسلسل الكوميدي الساخر "مرايا" منذ سنوات طويلة.

والتقى ياسر العظمة مع المستشار تركي آل الشيخ، خلال افتتاح الرياض لاستديو تصوير وإنتاج تلفزيوني عملاق، حضره عدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام والمسلسلات في العالم العربي.

وشهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، الفنان بيومي فؤاد، المنتج جمال العدل، الفنان أحمد حلمي، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، كونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.