أكرم حسني يهنئ أحمد فهمي بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا أبو سريع"

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أكرم حسني التهنئة لصديقه الفنان أحمد فهمي بمناسبة عيد ميلاده، والذي يوافق 6 نوفمبر من كل عام.

ونشر أكرم، صورة مع أحمد فهمي "ستوري"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام" وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا أبو سريع".

وعرض للفنان أحمد فهمي مؤخرًا فيلم "عصابة الماكس" ضمن موسم أفلام عيد الأضحى وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركه البطولة نخبة من نجوم السينما المصرية وهم روبي، لبلبة، حاتم صلاح، أوس أوس، تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، إخراج حسام سليمان.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أكرم حسني كانت بمسلسل "بابا جه" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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