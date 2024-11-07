عمر مصطفى متولي يكشف حقيقة اعتذاره عن المشاركة في فيلم "شمس الزناتي"

كتب - معتز عباس:

كشف عمر مصطفى متولي، حقيقة اعتذاره عن تجسيد شخصية والده "سيد سبرتو" في فيلم "شمس الزناتي"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام.

وقال "مصطفى": "أنا حابب شخصية سيد سبرتو من زمان من الطفولة، من قبل ما أمثل وأنا نفسي أعملها وحاجة في دماغي من زمان، والكلام ده بيتزامن مع فيلم شمس الزناتي".

وأضاف: "اللي حصل وقت ما كنا بنحضر كان في منتج كان صعب أقول له هعمل الشخصية دي في فيلم وبعدين اجي أعملها معاك في المسلسل واعتذرت وقتها عن الفيلم، ومحصلش أي مشاكل، وبالعكس اللي عرفته أنه في ممثل مرشح يعمل الدور ده شاب ممتاز وبيمثل حلو جدا وعجبني جدا".

وأكمل: "الحاجات دي مش بتضر دي مفيدة، وأنا مش من نوع الممثلين اللي لازم أعمل الفيلم أو المسلسل ده دلوقتي، لأ أنا سايب نفسي للسوق".

وتابع: "عرفت بعد كده انهم هيستخدموا الواقع الافتراضي في فيلم "شمس الزناتي"، وده هياخد وقت وتحضير وجرافيك".

وشارك الفنان عمر مصطفى متولى في فيلم "بنسيون دلال"، بطولة، الفنان بيومي فؤاد، عمر متولي، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، غادة طلعت، تأليف حسين نيازي، إخراج شادي الرملي.

كما يشارك محمد إمام ببطولة فيلم "شمس الزناتي" الذي يعد بمثابة إعادة إنتاج لنفس الفيلم الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام عام 1991، ويتعاون معه بالفيلم أسماء جلال، خالد أنور، مصطفى غريب، أحمد عبدالله محمود، عمرو عبد الجليل، تأليف محمد الدباح، إخراج عمرو سلامة.

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