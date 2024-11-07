عمرو صالح ينضم لفريق عمل مسلسل كامل العدد 3

كتبت- منال الجيوشي

انضم الممثل ومقدم البرامج عمرو صالح إلى فريق عمل الموسم الثالث من مسلسل "كامل العدد" والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025

كامل العدد تدور أحداثه حول عائلتين كبيرتين تجتمعان بعد زواج والدين عازبين، ليخوضا مع أولادهما رحلة مليئة بالمواقف والتحديات اليومية.

ويشارك في البطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، لينا صوفيا، سيليا محمد سعد، ومالك عماد.

كما يضم أيضاً النجمتين القديرتين إسعاد يونس وميمي جمال، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر

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