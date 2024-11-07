في ذكرى رحيله.. أبرز المعلومات عن هيثم أحمد زكي

كتبت- نوران أسامة

يحل اليوم الخميس الذكرى الخامسة، لوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٣٥ عاما، في مثل هذا اليوم الموافق 7 نوفمبر.



ـ هيثم هو نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي من الفنانة الراحلة هالة فؤاد، ينتمي لأسرة فنية، ورحلت والدته بعد معاناة مع مرض السرطان، في سن صغيرة.

ـ عاش مع جدته لأمه ثم خاله قبل رحيلهما، ليعيش بعد ذلك مع والده الذي رحل هو الآخر، ليتركه وحيدًا.

ـ ولد أحمد بالقاهرة يوم 3 إبريل 1984.

ـ بدأ رحلته الفنية بفيلم "حليم" عام 2006، وقدم خلال البطولة المطلقة، وجسد فيه شخصية العندليب في مرحلة شبابه.

ـ وبرغم سنه الصغير إلا أنه قدم العديد من الأعمال السينمائية أبرزهم "كف القمر، سكر مر، الكنز، البلياتشو".

ـ ومن أبرز أعماله الدرامية: "دوران شبرا، الصفعة، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، كلبش 2، علامة استفهام".

وفي عام 2019 عُثر على جثة الفنان أحمد هيثم زكي، متوفيًا داخل حمام مسكنه الخاص، فيما أكد الكشف المبدئي أن الوفاة نتجت عن هبوط حاد في الدورة الدموية.