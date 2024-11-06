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أحدث ظهور لـ هنا شيحة بـ"فستان قصير".. والجمهور يغازلها (صور وفيديو)

07:16 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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    هنا شيحة في أحدث ظهور لها (4)
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    هنا شيحة في أحدث ظهور لها
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار، في أحدث ظهور لها، على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشرت هنا، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير.

وجاءت تعليقات المتابعين، على الصور، كالتالي: "القمر وجماله"، "حلويات"، "قمر أوي"، "فتاة أحلامي لآخر العمر"، "أجمل فتاة في الدنيا".

وكانت آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة بمسلسل "ما تيجي نشوف" عام 2023 وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل مقتبس من كتاب "55 مشكلة حب" وقام بكتابة السيناريو عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، كما عرض لها مسرحية "ميمو" بطولة النجم أحمد حلمي بنفس العام.

يذكر أن هنا شيحة تشارك ببطولة مسلسل "منتهي الصلاحية" ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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