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بالفيديو.. ياسمين رئيس تكشف تفاصيل جديدة عن فيلم "الفستان الأبيض"

05:46 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

ياسمين رئيس

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ياسمين رئيس كواليس جديدة عن تصوير فيلمها السينمائي "الفستان الأبيض".

وقالت ياسمين رئيس، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "انستجرام": "تعبت وقت التنفيذ قعدنا سنة نصور في الفيلم، وقفنا كذا مرة لظروف خارجة عن ارادتنا بسبب ناس عندها مواعيد أو التزامات أو تصوير في حتة تانية".

وأضافت: "أحداث الفيلم تدور في الأخر في ليلة ممكن تتصور في 24 ساعة".

"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.

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