بالفيديو.. ياسمين رئيس تكشف تفاصيل جديدة عن فيلم "الفستان الأبيض"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ياسمين رئيس كواليس جديدة عن تصوير فيلمها السينمائي "الفستان الأبيض".

وقالت ياسمين رئيس، في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، عبر موقع "انستجرام": "تعبت وقت التنفيذ قعدنا سنة نصور في الفيلم، وقفنا كذا مرة لظروف خارجة عن ارادتنا بسبب ناس عندها مواعيد أو التزامات أو تصوير في حتة تانية".

وأضافت: "أحداث الفيلم تدور في الأخر في ليلة ممكن تتصور في 24 ساعة".

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"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.

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