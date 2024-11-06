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أول تعليق من أحمد سعد بعد حفله الأخير بالقاهرة

11:19 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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كتبت- سهيلة أسامة:

أحيا الفنان أحمد سعد، حفلًا غنائيًا وسط حشد جماهيري ضخم، وذلك بعد تجاوز أزمته الصحية التي لحقت به مؤخرًا، وخضوعه لعملية جراحية دقيقة في عظام الفك العلوي.

ونشر "سعد" صورًا من الحفل، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" وكتب: "بجد حمد الله على سلامتي".

يذكر أن الفنان أحمد سعد يشارك شقيقه الفنان عمرو سعد في تقديم برنامج "بيت السعد" وينتمي لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم الوطن العربي في لقاءات ممتعة تتضمن عدد من الفقرات الغنائية إلى جانب التمثيل وحوارات جادة وعفوية.

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