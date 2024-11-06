عمرو يوسف مع تركي آل الشيخ وأحمد حلمي من كواليس افتتاح استديوهات "الحصن" بالرياض

كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان عمرو يوسف، صورا جديدة من كواليس افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" التي أفتتحت في الرياض بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وظهر عمرو يوسف رفقة عدد من نجوم الفن فور وصوله حفل الافتتاح وهم الفنان أحمد حلمي والفنان حمدي الميرغني، إلى جانب صورة له وهو يوجه التحية للمستشار تركي آل الشيخ وعلق: "من حفل افتتاح استديوهات الحصن في الرياض، صرح كبير ومهم للصناعة السينمائية والتلفزيونية".

كما ظهر عمرو يوسف في الصور رفقة الفنان أحمد حلمي وهما يستمتعان بوقتهما هناك وكأنهما وسط صحراء مدينة العلا، ولكن في الحقيقة كانا بداخل أحد البلاتوهات التي تم تجهيزها لتبدو وكأنها نسخة طبق الأصل من عدة مناطق صحراوية هناك.

وشارك الفنان عمرو يوسف مؤخرًا بفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" الذي شارك "موسم الرياض" في العملية الإنتاجية بمبلغ يقدر بـ 3 مليون دولار لرفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، وحقق إيرادات فاقت كل التوقعات بـ 247 مليون و233 ألف جنيه وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل في تاريخ السينما المصرية.

وافتتح عمرو يوسف مؤخرًا موسم الرياض المسرحي بمسرحية "قلبي وأشباحه" وتشاركه البطولة الفنانة مي عز الدين وسط مجموعة من نجوم الكوميديا وهم حمدي الميرغني، حاتم صلاح، سليمان عيد، تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، إخراج محمد حمدي، وعرضت على مسرح بوليفارد يوم 29 أكتوبر الماضي واستمرت حتى 2 نوفمبر الجاري.

يذكر أن عمرو يوسف يواصل تصوير فيلمه الجديد "درويش" والذي يعيد خلاله التعاون مع الفنانة دينا الشربيني والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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