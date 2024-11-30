ياسمين صبري تنشر صورا داخل الطائرة.. والجمهور يغازلها

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها داخل الطائرة خلال تناولها الطعام.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمال وأناقة ورقي" ، "جمال الكون كله بكفة وانتي جمالك موجود بالكفتين" ، "جميلة جدا" ، "ما شاء الله" ، "الصمت في حرم الجمال جمال".

يذكر أن، ياسمين صبري تشارك في دراما رمضان بمسلسل "ضل حيطة" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج إبراهيم فخر.