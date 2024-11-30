ماذا قال الملحن محمد يحيي عن جورج وسوف وسميرة سعيد ولطيفة ؟

كتب- هاني صابر:

كشف الملحن محمد يحيي، علاقته بالنجوم جورج وسوف وسميرة سعيد ولطيفة وهيفاء وهبي.

وتحدث يحيي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب ببرنامجها "بالخط العريض" على شاشة الحياة عن الفارق بين لطيفة وسميرة سعيد، قائلا: "لطيفة بيجيلها حفلات ومطلوبة وفي نفس الميزان سميرة بس كل واحدة ليها شكل ولون".

وتابع: "سميرة غنت لبليغ حمدي وقدمت لها أغنية (أنا كتير عليك) ولم أتعاون معها كثيرا لكني أحترمها"، موضحا أنه تعاون مع المطربة هيفاء وهبي التي تمتلك ذوق وشكل.

وأكد يحيي خلال اللقاء أنه تربطه صداقة وطيدة بالنجم جورج وسوف: "كنت في لبنان وكلمني جاد شويري و(سألني عندك حاجة لأبو وديع قولتله آه، فقالي هرتب ميعاد معاه وبالفعل قابلناه وهو شخص طيب ولحنت له أغنية يا بختك يا اللي صاحي الليل، وهو حبني جدا وقالي أنا حبيتك".



وأضاف: "أحب أغنية (سألت نفسي كتير) بفيلم الشبح من تأليف أيمن بهجت قمر، لأن أحمد عز عندما سمعها كان سعيدا بها جدا".

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع على شاشة تلفزيون الحياة يوم الجمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.