أول تعليق من أشرف عبدالباقي عن مشاركة فيلم ابنته بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتب- مصطفى حمزة:

أعرب الفنان أشرف عبدالباقي، عن سعادته باختيار فيلم "مين يصدق"، للمشاركة في المسابقة الرسمية بالدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

الفنان أشرف عبدالباقي، المشارك في بطولة الفيلم مع الفنان شريف منير، نشر بوستر العمل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "فيلم مين يصدق هيشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي، فيلم إن شاء الله يعجب حضراتكم استنوا الفيلم قريبا في جميع دور العرض"

فيلم "مين يصدق" يعد أول تجارب زينة عبدالباقي، ابنة الفنان أشرف عبدالباقي في الإخراج السينمائي، وشاركت في كتابة السيناريو والحوار .

الفنان حسين فهمي "رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أعلن اليوم الأحد في مؤتمر صحفي تفاصيل الدورة 45، والتي تشهد عرض 194 فيلم من 72 دولة