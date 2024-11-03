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هند عبدالحليم: "جالي شلل مؤقت في المعدة بسبب حقن تخسيس"

02:51 م الأحد 03 نوفمبر 2024

هند عبدالحليم

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كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة هند عبدالحليم عن تعرضها لوعكة صحية، وإصابتها بشلل مؤقت في المعدة، بسبب حقن تخسيس.

وقالت "هند" من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "مساء الخير، أول حاجة عايزة أشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا سواء بعتتلي أو كلمتني، وكانت بتحاول تكلمني وتوصلي، بعتذر جدًا لو مكنتش قادرة أرد طول فترة التعب اللي كنت فيه، شكرًا بجد من كل قلبي لكل حد دعالي أو سأل عليا، الحمد لله أنا دلوقتي أحسن، وبتحسن".

وتابعت: "تاني حاجة عايزة أقولها يمكن أقدر أفيد أي حد، اللي حصلي ده حصلي بسبب، حقن التخسيس، مطولتش فيها خالص خدت شهر وأسبوع تقريبًا، بعدها تعبت جدًا جدًا، ودخلت المستشفى، وحصلي شلل مؤقت في المعدة، أدت إلى إني مش عارفة أكل ولا أشرب، وألم رهيب، وكنت قاعدة على المحاليل، نصيحتي لو أي حد عايز يعمل كده، لازم تتابعوا مع دكاترة، وتعملوا التحاليل اللازمة علشان تعرفوا جسمكم هيستحمل ولا لا".

يذكر أن الفنانة هند عبد الحليم، شاركت بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض ضمن سباق رمضان 2024، وهو بطولة بطولة سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وإنتصار، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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هند عبدالحليم المعدة حقن تخسيس
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