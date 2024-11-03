مهرجان القاهرة السينمائي يختار الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة " لافتتاح دورته الـ45

كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" لافتتاح الدورة الـ45 التي من المقرر أن تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري.

يُعرض الفيلم لأول مرة في العالم وهو روائي طويل إخراج وكتابة رشيد مشهراوي، ويقوم ببطولته عادل أبو عياش، واميليا ماسو، وأشرف برهوم، موسيقى جوهان كورتيت، تصوير دريد منجم.

وفي أحداث الفيلم التي صورت في بيت لحم بفلسطين، يأخذنا سامي، البالغ من العمر 12 عاما، في رحلة ليوم واحد وليلة واحدة، برفقة عمه وابن عمه الأكبر سنتين بحثا عن طائره المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي.

تمتد الرحلة من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما في ذلك بيت لحم والقدس القديمة وحيفا، ونكتشف من خلالها وما يحدث لهم وبينهم عبث الواقع، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقاتهم بأنفسهم والآخرين.

وقال الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي "نحن سعداء بعرض فيلم (أحلام عابرة) للمخرج رشيد مشهراوي وهو عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة في افتتاح مهرجان القاهرة، وذلك بمثابة رسالة دعم كبيرة، وهو دور نتمسك به" .

وأضاف "الدورة 45 لمهرجان القاهرة تأجلت من أجل أحداث غزة، وكان من الصعب أن نحتفل ونقيم ريد كاربت، في ظل ما كان يحدث للشعب الفلسطيني".

رشيد مشهراوي هو مخرج فلسطيني وُلد في قطاع غزة عام 1962. يُعتبر من أبرز الأسماء في السينما الفلسطينية المعاصرة، وله دور ريادي في تقديم صورة معاناة الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة من خلال أفلامه. بدأ مشهراوي مشواره الفني في أواخر الثمانينات، وقد أنجز العديد من الأفلام، بدءًا من فيلمه "جواز سفر" عام 1986، ثم "الملجأ" عام 1989، و"دار ودور" عام 1990، و"أيام طويلة في غزة" في عام 1991.

قام مشهراوي بإنتاج العديد من الأفلام الوثائقية التي تركز على الحياة تحت سطوة الاحتلال الإسرائيلي، وحصل على العديد من الجوائز العالمية في المهرجانات الدولية، وعرضت أفلامه في مهرجانات ودور العرض في معظم دول العالم، وشارك في عضوية ورئاسة لجان تحكيم في مهرجانات عربية ودولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).