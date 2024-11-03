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رانيا يوسف ترقص في حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين صور

12:56 ص الأحد 03 نوفمبر 2024
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    سما إبراهيم من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
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    وصلة رقص من رانيا يوسف في حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 15 صورة
    رانيا يوسف
  • عرض 15 صورة
    عبير صبري ونجلاء بدر وأيتن عامر
  • عرض 15 صورة
    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور نجوم الفن وشخصيات عامة
  • عرض 15 صورة
    نجوم الفن من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
  • عرض 15 صورة
    الفنانة نهال عنبر
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    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين بحضور نجوم الفن
  • عرض 15 صورة
    الإعلامية إيمان أبو طالب من حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
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    إيمان أبو طالب ولقاء الخميسي
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    الفنانة والراقصة الاستعراضية دينا
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    إيمان أبو طالب وسما إبراهيم
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    حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين
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    الفنان مصطفى قمر
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين الذي أقيم مساء السبت بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

ودخلت رانيا يوسف في وصلة رقص فور وصولها القاعة وسط سعادة غامرة بدخول ابنة المنتج ممدوح شاهين عش الزوجية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني وهم أحمد العوضي، أشرف زكي، نسرين طافش، محمود عبد المغني، عايدة رياض، نجلاء بدر، أميرة فتحي، عبير صبري، أيتن عامر، إيمي سالم، داليا البحيري، محمد رجب، محمد لطفي، ريهام سعيد، إيمان أبو طالب، وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العروسين.

وأحيا حفل الزفاف الفنان محمد حماقي الذي قدم باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور، والتقط عدد من الصور مع العروسين والمنتج ممدوح شاهين.

يذكر أن آخر مشاركات المنتج ممدوح شاهين كانت في مسلسل روج اسود بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ومي سليم وفرح الزاهد ومهند حسني وغادة طلعت تأليف أيمن سليم إخراج محمد حماقي.

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رانيا يوسف حفل زفاف ابنة المنتج ممدوح شاهين نجوم الفن أحمد العوضي
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