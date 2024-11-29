أول ظهور لـ نور إيهاب بعد أنباء فسخ خطوبتها.. والجمهور يعلق

أول رسالة لـ أرملة الملحن محمد رحيم في أول جمعة له بالقبر

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة نور إيهاب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بعد أنباء انفصالها عن خطيبها الفنان الشاب نور بدر.

ونشرت نور إيهاب، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شفتي لما فركشتي وشك نور إزاي، ما شاء الله وشك منور بعد ما فسختي الخطوبة، قمر يا ناس، إيه الحلاوة دي، أجمل بنوتة، جمالك، كفاية حلاوة بقا".

وكانت نور إيهاب، قامت بحذف كل صورها مع خطيبها نور بدر من حسابها على "إنستجرام" وهو ما أثار الشكوك حول انفصالهما.

نور إيهاب شاركت نور بدر في العديد من الأعمال الفنية، أخرها مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان نور النبوي، الذي عرض مؤخرًا على منصة "WATCH IT".

مسلسل "6 شهور" مكون من ١٠ حلقات بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، وإخراج مصطفى الصولي.