أوس أوس يوجه رسالة لابنة أشرف عبدالباقي

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أوس أوس، رسالة إلى زينة ابنة الفنان أشرف عبدالباقي بشأن أول تجربة إخراجية لها بفيلم "مين يصدق؟".

ونشر أوس أوس، صورة له معها بصحبة والدها، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك لأشطر مخرجة صاعدة في مصر زينة عبدالباقي بنت أستاذنا وأخونا الكبير الأستاذ أشرف عبدالباقي على أول تجربة إخراجية فيلم مين يصدق؟".

وأضاف: "مبروك يا يوسف بجد ممثل كبير وعامل دور حلو أوي، وجيدا منصور بجد عالمية استمتعت بالكيمياء اللي بينكوا أوي، ومبروك لكل صناع الفيلم، الفيلم حلو جدا أدخلوا الفيلم إن شاء الله هتتبسطوا".

فيلم "مين يصدق؟" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي.

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